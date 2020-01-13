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مطار إسطنبول يخصص كبائن نوم لخدمة المسافرين (صور)

13
JANUARY
2020
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بدأ مطار اسطنبول الجديد بتفعيل خدمة كبائن النوم في صالات الانتظار، لاتاحة الفرصة للمسافرين بأخد قسط من الراحة أثناء انتظار موعد رحلتهم.
 
وبات بإمكان المسافرين في الخطوط الخارجية، استئجار الكبائن التي تحمل اسم "?GA Sleepod".
 
وللنوم في الكابينة، يتوجب على المسافر دفع مبلغ 9 يورو للساعة الواحدة.
 
وفي حال طلب المسافر الحصول على بطانية ووسادة، عليه دفع 2 يورو إضافيين.
 
وعقب كل استعمال يتم إرسال الأغطية والبطانيات المستعملة إلى المغسلة، بغية الحفاظ على نظافة المفروشات داخل الكبائن.
 
وبداخل الكابينة يوجد مدخل USB ومأخذ كهرباء، بهدف إتاحة الإمكانية للمسافرين شحن أجهزتهم الكهربائية والالكترونية.
 
وفي أسفل الكابينة يوجد قسم لوضع حقائب السفر والأغراض الخاصة.
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