هاري وميغان يريدان العيش بأمريكا.. لكن بعد رحيل ترامب

A + A -

لندن- عربي21 - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، أن الأمير هاري وزوجته ميغان "يحلمان" بالعيش في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لكنهما لا يريدان الإقدام على الخطوة قبل رحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، الأحد، أن هاري وميغان، اللذين فجرا قنبلة بإعلانهما مؤخرا الاستقلال عن العائلة الملكية في بريطانيا، يخططان للعيش حاليا في كندا، لكنهما يريدان إقامة طويلة الأمد في لوس أنجلوس.

وكانت ميغان قد قالت سابقا إنها لن تعود إلى الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أصدقائها.

يشار إلى الأميرة البريطانية، الأمريكية الأصل، نشأت بمدينة لوس أنجلوس، وتقيم والدتها "دوريا راغلاند" هناك.