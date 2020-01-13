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بعد ثوان من "العمل النبيل".. الشرطية الحسناء لقيت مصرعها

13
JANUARY
2020
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بعد ثوان من قيامها بعمل نبيل، لقيت شرطية في ولاية كاليفورنيا الأميركية حتفها بطريقة مروعة، حيث صدمتها سيارة عقب مساعدتها امرأة عجوزا على عبور الشارع.
 
 
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية نقلا عن ضابط الشرطة بمدينة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، أن الحادث وقع يوم الأحد في حدود الساعة الـ11 صباحا وأدى إلى مقتل الشرطية أمبر ليست، خارج وقت دوامها.
 
وتابع المصدر أن الشرطية، التي تبلغ من العمر 41 عاما، كانت في سيارتها حين لمحت امرأة متقدمة في السن تسقط أرضا وسط الشارع، الأمر الذي جعلها تترجل من مركبتها لمساعدتها.
 
وحين قدمت المساعدة اللازمة وكانت عائدة إلى سيارتها، تفاجأت بعربة تصدمها من دون سبق إنذار.
 
وجرى نقل ليست على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الخطيرة.
 
وكشفت "فوكس نيوز" أن السائق لم يهرب، بل حاول تقديم المساعدة اللازمة للمحققين.
 
وقال فيلانويفا في مؤتمر صحفي: "اليوم إدارة مقاطعة لوس أنجلوس حزينة. نشعر بالصدمة جراء الخسارة المفاجئة لأحد أفراد أسرتنا".
 
وتابع: "تركت ليست وراءها عائلة وابنين أحدهما يعمل حاليا في البحرية. نريد من عائلتها أن تعرف أننا سنكون دائما في خدمتها".
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