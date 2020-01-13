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بالصور - صمد 23 يوما في منطقة شديدة التجمد.. فكيف نجا؟

13
JANUARY
2020
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قضى رجل 23 يوما صامدا في منطقة متجمدة بولاية ألاسكا الأميركية، بعد أن احترق منزله هناك، وفقما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.


وأوضح المصدر أن منزل تاسيون ستيلي، البالغ من العمر 30 عاما، احترق بعد أن وضع بالخطأ كرتونا في موقد الحطب للمساعدة في تعزيز الإضاءة، إلا أن النيران سرعان ما اشتعلت والتهمت البيت.

وفرّ ستيلي من منزله المحترق حاملا معه بضعة بطانيات ومعاطف، إضافة إلى "أكياس النوم" وكمية محدودة من الطعام.

وذكر ستيلي، الذي كان يحكي بحزن ومرارة ما وقع له في منتصف ديسمبر الماضي في منطقة نائية في وادي سوسيتنا: "كنت آمل أن يتبعني كلبي إلى الخارج، لكنه للأسف لم يفعل".

وأضاف: "لا كلمات لديّ للتعبير عن ما حدث. شعرت وكأن رئتي تمزقت. كان حظي سيئا في ذلك اليوم، حتى إن هاتفي لم يعمل".

وتابع: "حاولت نحت كلمة (النجدة) على الثلج لإثارة الانتباه لكن من دون جدوى. قضيت معظم الوقت في النوم داخل كهف ثلجي. لم أكن أحاول الخروج".

وبعد مرور 23 يوما من الانتظار والصمود، تم إنقاذ الرجل بعد إشعار تقدم به صديقه، الذي استغرب لاختفائه منذ عدة أسابيع، إلى السلطات الأمنية للولاية الأميركية.

ووصلت المساعدة الأمنية، يوم الخميس الماضي، وقالت السلطات إن ستيلي "بدا بصحة جيدة".

 

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