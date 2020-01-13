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روحاني: مهتمون بامتلاك علاقات وثيقة مع جميع بلدان المنطقة

13
JANUARY
2020
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أكد الرئيس حسن روحاني، أن طهران مهتمة بامتلاك علاقات قريبة مع جميع دول المنطقة، مشددا على أنه يجب على بلدان المنطقة أن تعمل معا للحد من التوترات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله، امس، لدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي: "إيران مهتمة بعلاقات وثيقة وودية مع جميع بلدان المنطقة، وترحب بالاستقرار في المنطقة".

 

وأكد روحاني ان ايران مستعدة بالكامل للدفاع عن نفسها ولكنها لاتسعى مطلقا لإشعال الحرب بالمنطقة.

 

وقال روحاني: على الجميع في الوضع الحالي السعي لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعمل معا للحد من التوتر فيها.

 

وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي، في حديث مع الرئيس روحاني، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد البلدان الأخرى، وخاصة إيران.

 

وأضاف:"باكستان تعتبر نفسها شريكا للسلام والاستقرار لإيران ولا تريد أن تكون شريكا في النزاعات، وخاصة نزاعات المنطقة".

 

وتابع قریشي: "نعتقد أن حدود باكستان وإيران هي حدود السلام والصداقة ويجب أن تظل كما هي، ونحن مصممون على مواجهة الإرهابيين الذين يحاولون زعزعة أمن البلدين".

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