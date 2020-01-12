living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير وليام يخرج عن صمته.. ويعلق على "خروج هاري"

12
JANUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد المفاجأة التي فجرها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بشأن عزمهما التنازل عن أدوارهما الملكية والاستقلال ماديا، انتشرت عدة تقارير تناولت ردود الفعل لدى العائلة المالكة، إلا أن مصدرا كشف لصحيفة بريطانية موقف الأمير وليام، شقيق هاري، ونقل كلماته بشأن "الأزمة الملكية".


ولطالما تمتع الشقيقان وليام وهاري بعلاقة وطيدة، تابعتها وسائل الإعلام البريطانية والعالمية عن كثب، منذ طفولتهما واضطرارهما للسير وراء نعش والدتهما الأميرة الراحلة ديانا، وصولا إلى زواجهما من كيت ميدلتون، وميغان ماركل.

وبقيت العلاقة وطيدة جدا بين الأخوين، لحين زواج الأمير هاري من ميغان، إذ بدأت تقارير تتحدث عن خلافات بينهما، مشيرة إلى غضب هاري من شقيقه الأكبر لأنه "لم يدعمه وميغان بالشكل الكافي".

وخلال المناسبات التي يحضرها أفراد العائلة المالكة، اتضح أكثر فأكثر حجم الخلاف بين الأخوين، إذ لم يكونا قريبين من بعضهما، وظهر عليهما البرود.

ومنذ إعلان هاري وميغان بشكل مفاجئ، عزمهما التنازل عن أدوارهما الملكية والاستقلال ماديا عن العائلة المالكة، حتى أكدت تقارير أن وليام وبقية أفراد العائلة، من ضمنهم الملكة إليزابيث، لم يكونوا على دراية بالقرار.

وذكر مصدر مقرب من وليام لصحيفة "صنداي تايمز"، أن الأمير "يشعر بالحزن" بسبب قرار أخيه.

وبحسب المصدر، فإن وليام قال: "لقد لففت ذراعي حول أخي طيلة حياتنا، لكن لم يعد بإمكاني القيام بهذا. أصبحنا كيانين منفصلين".

وأضاف وليام: "أشعر بالحزب بشأن القرار. كل ما يمكننا فعله هو أن نحاول دعمهما ونأمل أن يأتي الوقت الذي نكون فيه جميعا على نفس الصفحة (متفقين)".

كما أكد وليام رغبته بأن "يشارك الجميع بفعالية في الفريق"، في إشارة إلى العائلة المالكة.

ومن المقرر أن تجتمع العائلة المالكة، على رأسها الملكة إليزابيث، في قرية ساندرينغهام، لمناقشة "خروج هاري وميغان" أو الأدوار التي سيؤديانها مستقبلا.

المثير للاستغراب، أن ميغان تجاهلت الاجتماع وسافرت مجددا إلى كندا، وقالت تقارير إنها "ستشارك في الاجتماع عبر الفيديو، إذا سمح وقتها بذلك".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout