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مورد قطع غيار لطائرات "بوينغ 737" يقيل آلاف الموظفين

12
JANUARY
2020
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أعلنت أكبر شركة مصنعة لقطع غيار خاصة بطائرات "بوينغ 737 ماكس"، أنها تقيل نحو 2.8 ألف موظف مؤقتًا بسبب تعليق إنتاج هذه الطائرة.
 
وقالت شركة "Spirit AeroSystems" في بيان على موقعها، "تلجأ شركة سبيريت إلى هذه الإجراءات بسبب تعليق إنتاج الطراز "737 ماكس" واستمرار حالة عدم اليقين بشأن وقت استئناف الإنتاج ومستوى الإنتاج عند استئنافه".
 
لاحظت الشركة أنها توفر حوالي 70 ٪ من القطع اللازمة لبناء هذه الطائرة.
 
وأضاف البيان "تعتقد شركة سبيريت، أنه عندما يستأنف الإنتاج، فإن مستواه سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق".
 
على وجه الخصوص، يرجع ذلك إلى حقيقة، أنه على شركة بوينغ تركيب قطع غيار متوفرة لديها الآن تابعة لأكثر من 100 طائرة، بالإضافة إلى ذلك، تراكمت لدى بوينغ عدة مئات من الطائرات الجاهزة، ولكن لم يتم تسليمها إلى العملاء.
 
وتم الإعلان عن فصل آلاف الموظفين في مصنع في ويتشيتا بولاية كنساس. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة في يناير/كانون الثاني، تقليص عدد الموظفين في مصنع أوكلاهوما، ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام في البيان الصحفي.
 
وأشارت الوثيقة: "بناءً على خطط الإنتاج النهائية المتفق عليها مع بوينغ، قد تضطر سبيريت إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن التوظيف في المستقبل".
في وقت سابق، أصبح من المعروف أن شركة بوينغ تعتزم تعليق إنتاج طراز "737 ماكس" بسبب توقفها عن العمل لفترة طويلة، كما تم تعليق رحلات هذا الطراز في جميع أنحاء العالم منذ مارس/آذار 2019 بعد تحطم طائرتين أسفرت عن مقتل أكثر من 360 شخصًا.
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