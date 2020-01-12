محامي غصن: موكلي عانى استجوابات طويلة في اليابان

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قال محامي رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، الذي فر إلى لبنان خلال انتظار محاكمته في اليابان، إن موكله خضع لاستجواب استمر حوالي 7 ساعات في طوكيو من دون محام.

وقال تاكاشي تاكانو في مدونته على الإنترنت، السبت، إن الاستجواب استمر خلال عيد الشكر وعيد الميلاد.

وأضاف أنه أخبر غصن أنه لا يتوقع محاكمة عادلة في اليابان، لكن فرصه في الحصول على براءة كانت جيدة لأن "الأدلة ضده كانت ضعيفة للغاية".

وواجه النظام القضائي الياباني انتقادات بسبب قضية غصن، فقد قال منتقدون إن فترة الاعتقال الطويلة للمشتبه به تجبره على الإدلاء باعترافات كاذبة، إذ يمكن احتجاز المشتبه بهم حتى من دون أي تهم لفترات طويلة في اليابان.

بالمقابل، دافع المدعون اليابانيون ووزيرة العدل ماساكو موري مرارا عن النظام القضائي باعتباره يدعم حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن اليابان تفتخر بمعدلات الجريمة المنخفضة لديها.

وقالت موري إن النظام يتبع الإجراءات المناسبة بموجب القانون الياباني، مؤكدة أن كل بلد لديه ثقافة مختلفة.