living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطائرة الأوكرانية.. "معجزة" أنقذت محسن وغابت زوجته للأبد

12
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عدد كبير من المآسي كشف عنه تحطم طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737"، التي اعترفت إيران، السبت، بإسقاطها بصاروخ عن طريق الخطأ.
 
 
وقتل بالحادث جميع ركاب الطائرة وعددهم 176، أغلبهم إيرانيون، فيما توالى تكشف عدد من القصص المأساوية، بينها مقتل أزواج كنديين من أصل إيراني، بعد أيام قليلة من عقد قرانهم.
 
لكن قصة محسن أحمديبور تبدو مختلفة تماما، ويبقى من المحير اعتبارها "حظا جيدا" له شخصيا، أم مأساة إذا نظرنا للأمر برمته.
 
صباح الأربعاء الحزين، كان أحمديبور يخطط وزوجته روجا آزاديان، للعودة إلى مدينة أوتاوا بعد زيارة أسرتيهما في إيران.
 
ورغم اعتزامهما العودة على نفس الطائرة إلى العاصمة الكندية، فإن أحمديبور أفلت من الموت بمعجزة بعدما تبين أن تذكرته على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم PS752 "لم تعد صالحة للاستخدام"، مما استلزم بقاءه في مطار الخميني لشراء تذكرة على طائرة أخرى، وفقما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية.
 
ولم يكن الشاب الإيراني، يدري وقتها أن لحظة وداعه لزوجته روجا، 43 عاما، ستكون المرة الأخيرة التي يلتقيان فيها، إذ استقلت الأخيرة الطائرة المنكوبة التي أسقطها صاروخ إيراني بعد دقائق من إقلاعها.
 
وفجع أحمديبور بنبأ الحادث المأساوي بينما لا يزال في صالة المطار، حيث كان ينتظر رحلة أخرى يتمكن بواسطتها من اللحاق بزوجته في كندا.
 
وقال صديق للزوج المكلوم لصحيفة "أوتاوا سيتيزن": "لقد كان شخص محظوظا لأنه لم يستقل الطائرة"، إذ تبين أن خطأ التذكرة قد أنقذ حياته، فيما رحلت زوجته إلى الأبد.
 
وضمت قائمة ضحايا الطائرة الأوكرانية 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و3 بريطانيين، بالإضافة إلى مواطنين من السويد وأفغانستان وألمانيا، وكان بين القتلى 15 طفلا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout