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أميركا.. العواصف تقتل 10 وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف

12
JANUARY
2020
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لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في خمس ولايات أميركية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان.
 
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.
 
ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج يوم الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيجان وشمال نيويورك ونيو انجلاند.
 
وقال مكتب قائد الأمن في مقاطعة بوسير في شمال غرب ولاية لويزيانا إن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلا متنقلا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.
 
وقالت محطة (إن.بي.سي) إن شخصا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من على طريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.
 
وكان رجل إطفاء وشرطي قد لقيا حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج أثناء التحقيق في حادث مروري حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك. وذكرت محطة(سي.إن.إن) إن ثلاث حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز بغرب ألاباما ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.
 
وذكرت صحيفة هيوستون كرونكيل إن شخصا عاشرا لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما صباح السبت بعد أن جرفت المياه رجلا عمره 58 عاما أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.
 
وقال موقع باور أويتيدج.يو إس الإلكتروني لتتبع انقطاع الكهرباء إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 257 ألف منزل وشركة في ولايات ألاباما ومسيسبي وكنتاكي وتنيسي وأركنسو. وتم إلى حد كبير إصلاح انقطاع كبير للكهرباء في ولايات تكساس وميشيجان وإيلينوي بحلول بعد ظهر السبت. وقال موقع فلايت أوير الإلكتروني إن معظم تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية بالولايات المتحدة كان في مطار أوهير الدولي بشيكاجو بعد إلغاء أكثر من ألف رحلة وتأجيل مئات الرحلات الأخرى.
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