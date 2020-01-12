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إشادة دولية باعتراف ايران باسقاط الطائرة الاوكرانية خطأ

12
JANUARY
2020
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اكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال تلقاه من نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان طهران ستقدم المتورطين في قصية اسقاط الطائرة الاوكرانية للقضاء،وتعهد بالالتزام بكافة الحقوقية في الحادثة. بدوره اعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان البعثات الدبلوماسية في الخارج بأتم الجهوزية لتقديم المساعدة لأسر الضحايا. في المقابل اشادت المواقف الدولية باعتراف ايران باسقاط الطائرة الاوكرانية عن طريق صاروخ اطلق نتيجة خطأ بشري فردي.

إشادة دولية على صعيد المواقف من الاعتراف الايراني باسقاط الطائرة الاوكرانية بصاروخ أطلق بخطأ بشري فردي.

 

الرئيس الايراني حسن روحاني وعد نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بإحالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، وفق ما اعلنت الرئاسة الاوكرانية.

 

اما الرئيسُ الاوكراني قال إنّ بلادَه تتوقّعُ اعترافاً كاملاً من قِبلِ ايران وتقديمَ مَنْ هم وراءَ الحادث للعدالةِ وإعادة جثامين الضحايا ودفع تعويضات.

 

وأبلغَ الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيرَه الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بدءَ إجراءٍ رسميٍ لفتحِ تحقيقٍ دولي في تحطُمِ الطائرة. وهو ما كانت وعدت طهران بالتعاون معه.

 

وقال رئيسُ الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إنّ اسقاطَ طائرةِ ركابٍ أوكرانية عن طريقِ الخطأ في إيران يُعززُ أهميةَ وقفِ تصعيدِ التوتر في الشرقِ الأوسط. مشيرا إلى ان الاعتراف هو خطوةٌ أولى مهمة.

 

من جانبها اشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بإعلان إيران أن عملية إسقاط الطائرة الاوكرانية حدثت عن طريق الخطأ داعية الى تحقيق معمق في الكارثة.

 

فيما طالبَ رئيسُ وزراءِ كندا جاستن ترودو بالشفافية لإجراءِ تحقيقٍ تامٍ ومعمّق حتى يتمَ تحديدُ المسؤوليات.

 

واعتبرت روسيا أن على إيران ان استخلاص العبر من الكارثة، وطي صفحة الحادثة.

 

بدوره استنكر الاتحاد الأوروبي الحادثة مضيفا أنه يتوقع أن تواصل إيران تعاونها الكامل وتجري تحقيقا شاملا وشفافا يحترم المعاير الدولية.

 

واكدتْ شركةُ الخطوطِ الدولية الأوكرانية إنها غيرتْ مساراتِ طائراتِها بالفعل من فوقِ إيران، وذلك في أعقابِ سقوطِ إحدى طائراتِها بعد وقتٍ قصير من إقلاعِها من طهران في رحلةٍ الى كييف.

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