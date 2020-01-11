الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة لم تلحظ كل القوانين الدولية

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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات الأميركية الجديدة ضد مواطنين وشركات إيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن العقوبات الأميركية الأخيرة لم تلحظ كل القوانين الدولية، مشيراً إلى أنها فرضت على صناعات تطال حياة ملايين الإيرانيين.

وكان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، أكد أمس الجمعة، قرار بلاده فرض عقوبات على إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد" الجويّة في العراق.

منوتشين أوضح أنّ العقوبات تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى "شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم".

كما اعتبر أنّ العقوبات الأميركية "تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيراني".