الرئيس الإيراني اعتذر باسم بلاده عن إسقاط الطائرة

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ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم اعتذارا باسم بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

واعتبر الرئيس أن إقرار إيران بإسقاط الطائرة خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه ينبغي محاسبة المسؤولين.

وقال زيلينسكي على تويتر بعدما تحدث مع روحاني: "أشدد على ضرورة استكمال تحديد هوية الجثث وإعادتها إلى أوكرانيا على الفور... ينبغي محاسبة الجناة".

وكانت إيران قد أعلنت أن قواتها المسلحة أسقطت الطائرة بسبب "خطأ كارثي"، مضيفة أن الدفاعات الجوية استهدفتها بالخطأ بينما كانت في حالة تأهب عقب إطلاق صواريخ إيرانية على أهداف أميركية في العراق.