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هندية تعود إلى الحياة أثناء التحضير لدفنها

11
JANUARY
2020
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استيقظت امرأة في ولاية كارناتاكا الهندية، كان الأطباء قد أقروا وفاتها، خلال التحضير لدفنها.
 
وتفيد صحيفة The Hindu، بأن المرأة مالاتي تشوغولي (55 سنة) أدخلت إلى مستشفى خاص بمدينة بيلغاوم جراء ارتفاع درجة حرارة جسمها. وسرعان ما أدى هذا الارتفاع إلى فقدان الوعي ودخولها في غيبوبة عميقة، ولم يتمكن الأطباء من إعادتها إلى وعيها على الرغم من محاولاتهم المتكررة، لذلك أقروا وفاتها بعد مضي بضعة ساعات على غيبوبتها.
 
وبناء على قرار الأطباء، سدد أقارب المرأة تكاليف الخدمات الطبية في المستشفى ونقلوا جثمان المرأة إلى بيتها في القرية، حيث وضعوه أمام المنزل وتجمع أفراد عائلتها وأصدقاؤهم لإلقاء النظرة الأخيرة. ولكن خلال عملية التحضير لدفنها، استيقظت من غيبوبتها ونهضت.
 
وقد فسر أحد الحاضرين، الحادث بقوله، كانت المرأة في غيبوبة ولم تمت، في حين يعتقد آخرون، أنها "قامت" بمعجزة، ويرفضون الاعتراف بأي تفسير آخر.
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