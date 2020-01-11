آخر "سيلفي" ورسالة لضحايا الطائرة الأوكرانية.. مؤثر (صور)

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عربي21 - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قصصا مؤثرة لركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت بعيد إقلاعها الأربعاء في طهران، ومنها آخر سيلفي لمذيعة إيرانية مع ابنتها، وآخر مشاركة عبر موقع أنستغرام لإحدى المضيفات الأوكرانيات.

ونشرت صديقة للمذيعة الإيرانية سحر حاغجو آخر صورة للضحية، التقطتها على مقاعد الطائرة الأوكرانية قبل الإقلاع بلحظات، وهي في طريقها إلى تورنتو بكندا.

وكتبت سحر لوالدها رسالة: "لم تقلع الطائرة بعد.. تأخرت 30 دقيقة"، والتقطت بعدها سلفي مع ابنتها وهما تبتسمان، وكتبت بعدها "أقلعنا الآن" ليرد والدها بالقول: "جيد".

ولفت إلى أن سحر وزوجها وابنتهما ذهبوا في إجارة لعدة أسابيع إلى إيران، لزيارة العائلة، لكنه عاد قبل أسبوع، للالتحاق بعمله وبقيت هي وإلسا.

أما المضيفة الأوكرانية، فاليريا أوفتشاروك، التي لقيت حتفها أيضا في الحادثة، كانت شاركت للمرة الأخيرة قبل أسبوعين، عبر حسابها بموقع أنستغرام.

وكتبت المضيفة الأوكرانية، مرفقة صورة لها بفندق في العاصمة التايلاندية بانكوك: "عملي.. أنا أحبك".

وكتبت إحدى المعلقات على الصورة، بعد تحطم الطائرة: "فليكن التراب لك سريرا ناعما.. على الرغم من أنك لن تري ما نكتبه، ارقدي بسلام أيها الملاك".