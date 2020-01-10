فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية

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قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان يوم الجمعة إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران.

وقال الوزير لإذاعة آر.تي.إل ”من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن“.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إن الطائرة ربما أسقطت بصاروخ إيراني استنادا إلى معلومات مخابراتية من مصادر كندية وغيرها.

وصرح فارهاد بارواريش مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس بأن فرنسا قد تشارك في التحقيق نظرا لأنها واحدة من الدول التي تصنع بها محركات الطائرة.