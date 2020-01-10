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مؤسس "فيسبوك" زوكربيرغ يكشف عن "طموحاته" للعقد القادم

10
JANUARY
2020
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في منشور على حسابه الرسمي في موقع التواصل الشهير الذي أسّسه، عن طموحاتها المستقبلية، وذلك في إطار تقليد اعتاد عليه بداية كل عام.
 
 
وبخلاف التحديات التي كان زوكربيرغ يضعها في مطلع كل سنة، فقد كشف هذه المرة عن طموحاته للسنوات العشر القادمة، حيث قال في منشوره: "بدلا من وضع تحديات سنوية، حاولت التفكير في كيف سيبدو العالم وحياتي في 2030"، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
 
وبحسب المنشور، يطمح زوكربيرغ لتحسين تقنية الواقع الافتراضي، بحيث تساهم في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، عبر تمكين الناس من العمل من أي مكان.
 
وفيما يتعلق بمستقبل الهواتف الذكية، فإن زوكربيرغ يعتقد أنها ستظل مهيمنة على المشهد التقني في العقد القادم، ولكنها ستستعين بتقنية الواقع المعزز بشكل أكبر.
 
ومن بين الأشياء التي سيركز عليها مؤسس "فيسبوك"، العمل على تقديم المزيد من المجموعات الخاصة، هذا إلى جانب خيارات التراسل الخاص.
 
كذلك لفت زوكربيرغ إلى ضرورة دعم الحكومات للشركات التقنية وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل إدارة المحتوى والخصوصية وتحليل البيانات.
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