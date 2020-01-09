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بالصور: خلف سليماني يظهر جالسا إلى جانب المرشد الإيراني

9
JANUARY
2020
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، صورا لقائد فيلق القدس الجديد اسماعيل قآني، وهو جالس إلى جانب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران خلال حفل تأبين قاسم سليماني في إيران.
 
وقال قآني في رسالة إلى المرشد الإيراني، قرأها خلال مراسم تأبين سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس إننا "وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم، ونأمل أن تكون مكملة للقرار الهام  الذي اتخذه البرلمان العراقي وإرادة شعوب المنطقة لأجل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة".
 
وغالبا ما كان يظهر سليماني جالسا إلى جانب خامنئي في المحافل السياسية والدينية.
 
وشارك في التأبين عدد من جنرالات الحرس الثوري والجيش الإيراني، بالإضافة إلى قائد الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الذي قدم الاعتذار باسم العراق "للضيف المغدور الذي قتل على الأراضي العراقية".
روسيا اليوم
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