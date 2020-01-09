تصرف غريب من "كابتن" الطائرة الأوكرانية يثير دهشة المحققين

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ذاعت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الخميس، تقريرها المبدئي حول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصًا.

وأكدت الهيئة، أن "الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها".

وأشارت الى أن "التقرير المبدئي يقول إن قائد الطائرة الأوكرانية (الكابتن) لم يجر اتصالاً لاسلكيًا يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد، مما أثار دهشة المحققين.".

وجاء في التقرير، أن "شهودًا رأوا الطائرة قد اشتعلت فيها النيران في الجو قبل سقوطها، كما أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا".

من جهتها، أشارت الرئاسة الأوكرانية في بيانٍ، الى أنه "يتم مناقشة عدد من الاحتمالات في ما يتعلق بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة".