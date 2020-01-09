المادة 51.. "لماذا قتلنا سليماني" في رسالة أميركية

بعثت الولايات المتحدة برسالة إلى الأمم المتحدة بشأن قتلها للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد كبير بين طهران وواشنطن، كان العراق مسرحه.



وبررت واشنطن في الرسالة التي بعثتها السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عملية قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، واصفة الأمر بأنه دفاع عن النفس، وفق ما أوردت "رويترز"، الخميس.

وذكرت أن قتل سليماني في بغداد الجمعة الماضية كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

والدول مطالبة بموجب المادة 51 بأن "تبلغ فورا" مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأي إجراءات تتخذ لدى ممارسة حق الدفاع عن النفس.

وتوعدت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات إضافية في منطقة الشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة" لحماية جنودها ومصالحها.