بنس: إيران تبلغ ميليشيات حليفة بألا تهاجم أهدافا أميركية

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أميركية.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أميركية أو مدنيين أميركيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية حساسة" في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، دون أن يذكر تفاصيل.