قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

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أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وجاء في بيان للخلية أمس، أن "صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عراقي لقناة RT بأن انفجارات دوت في المنطقة الخضراء، وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء".

وحسب المصدر، فإن أحد الصاروخين وقع في النهر والثاني بالقرب منه، علما بأن مبنى السفارة الأمريكية يطل على نهر دجلة.