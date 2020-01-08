هل علمت أميركا بموعد قصف إيران قواعدها؟

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رد الفعل الأمريكي الهادىء في تغريدات الرئيس دونالد ترامب، بعد القصف الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل الأمريكيتين بالعراق، طرح الكثير من التساؤلات حول سر هذا الاطمئنان، وقول ترامب "ليس هناك ما يدعو للقلق..."

في الوقت ذاته، تناولت تقارير إعلامية معلومات تتحدث عن تنسيق استخباراتي بين طهران وواشنطن حول العملية وتوقيتها، وأن ضباطا أمريكيين أخبروا ضباطا عراقيين يعملون في القاعدة، بأن إيران ستقوم بقصفها الليلة، ما أدى لعدم وقوع خسائر بشرية كبيرة.

وكما يرى البعض فإن العملية كانت "منسقة" من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة بعد تصاعد الغضب الشعبي ضد مقتل سليماني، الجمعة الماضية، الأمر الذي وضع سلطة طهران في مأزق، وأصبح لا مفر من الرد بعد إعلان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ذلك، لذا كان على الطرفين البحث عن مخرج لمنع تفاقم الأوضاع، خصوصا أن العمليات جميعها تجري خارج أراضي الدولتين، فكانت تلك العملية التي من المحتمل أن يعود بعدها الجانبان إلى المفاوضات، وإن كان ليس بصورة عاجلة.

الرد الأمريكي

قال اللواء الركن ماجد القيسي، الخبير العراقي في شؤون الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لـ"سبوتنيك"،اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الإيرانية على قاعدتي عين الأسد وأربيل كانت ردا على العملية الأمريكية التي طالت القائد الإيراني قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد، وتمت العملية على الأراضي العراقي، لأن العملية التي قتل فيها سليماني كانت على الأراضي العراقية.