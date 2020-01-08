أوكرانيا تشكل غرفة عمليات لمتابعة طائرة البوينغ المنكوبة في طهران

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أمر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بتشكيل غرفة عمليات في المجلس القومي للأمن والدفاع بشأن تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينغ 737 في إيران.

وبحسب الأمر "تضم الغرفة رئيس وزراء أوكرانيا، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الداخلية، ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ورئيس جهاز الدولة لحالات الطوارئ في أوكرانيا. ويتولى وزير الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف رئاسة الغرفة".

ووفقا لمجلس الأمن القومي والدفاع، تم إصدار تعليمات إلى غرفة العمليات "بتنظيم مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالحادث، لتوضيح جميع ظروف المأساة، وتوفير معلومات عملية".

وأفادت الأنباء بأن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف تحطمت بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران بعد وقت قصير من إقلاعها.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، كان هناك 168 راكبا و 9 من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

وذكرت دائرة الخدمة القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية في أوكرانيا، أن جميع الأشخاص الذي كانوا على متن الطائرة قتلوا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن غالبية القتلى في الحادث هم مواطنون إيرانيون.