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زيلينسكي يقطع زيارته لعمان ويعود إلى بلاده بعد تحطم طائرة أوكرانية في طهران

8
JANUARY
2020
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قطع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارته إلى سلطنة عمان، وعاد بشكل عاجل إلى كييف بعد تحطم طائرة أوكرانية في طهران قضى فيها 180 شخصا.
 
وذكرت خدمة الصحافة في الرئاسة الأوكرانية، أن زيلينسكي أعرب عن تعازيه لأقارب القتلى في حادث تحطم تحطم طائرة البوينغ.
 
وكتب زيلينسكي صباح الأربعاء على "فيسبوك" "الأخبار الرهيبة من الشرق الأوسط. هذا الصباح بعد الإقلاع من مطار الإمام الخميني الدولي (طهران)، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من المطار. ووفقا للبيانات الأولية، توفي جميع الركاب وأفراد الطاقم. سفارتنا ستقدم معلومات عن ظروف المأساة وقوائم الموتى. أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء جميع الركاب وأفراد الطاقم".
روسيا اليوم
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