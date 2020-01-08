living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدد من شركات الطيران يحظر الرحلات فوق إيران والعراق

8
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن عدد من الدول حظر طيرانه فوق العراق وإيران، اليوم الأربعاء، بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في العراق.
 
وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران.
 
وعزت إدارة الطيران قرار الحظر إلى "الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر".
 
وقالت الخطوط الجوية السنغافورية عقب الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق إنها ستحول جميع رحلاتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.
 
بدورها، أصدرت الهند، تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
 
وأكدت الخطوط الجوية الماليزية أنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، كما أعلنت شركة "إيفا إير" التايوانية أن طائراتها لن تحلق في المجال الجوي الإيراني.
 
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق، وقال المتحدث باسم الوزارة إنه "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي".
 
كذلك أعلنت تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان، أن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة.
 
وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.
 
إلى ذلك، ألغت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران رحلة إلى بغداد اليوم الأربعاء، وقالت الشركة إن رحلاتها إلى مدينتي البصرة والنجف العراقيتين ستعمل اليوم الأربعاء.
 
وأضافت "نحن على اتصال بالسلطات المعنية ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".
 
بدورها، قالت شركة كانتاس الأسترالية إنها عدلت مسارات رحلات الشرق الأوسط لتجنب المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى إشعار آخر.
 
وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout