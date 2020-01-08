عدد من شركات الطيران يحظر الرحلات فوق إيران والعراق

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أعلن عدد من الدول حظر طيرانه فوق العراق وإيران، اليوم الأربعاء، بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران.

وعزت إدارة الطيران قرار الحظر إلى "الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر".

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية عقب الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق إنها ستحول جميع رحلاتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

بدورها، أصدرت الهند، تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأكدت الخطوط الجوية الماليزية أنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، كما أعلنت شركة "إيفا إير" التايوانية أن طائراتها لن تحلق في المجال الجوي الإيراني.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق، وقال المتحدث باسم الوزارة إنه "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي".

كذلك أعلنت تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان، أن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.

إلى ذلك، ألغت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران رحلة إلى بغداد اليوم الأربعاء، وقالت الشركة إن رحلاتها إلى مدينتي البصرة والنجف العراقيتين ستعمل اليوم الأربعاء.

وأضافت "نحن على اتصال بالسلطات المعنية ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

بدورها، قالت شركة كانتاس الأسترالية إنها عدلت مسارات رحلات الشرق الأوسط لتجنب المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى إشعار آخر.

وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.