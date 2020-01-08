استخبارات الحرس الثوري تكشف تفاصيل استهداف القواعد الاميركية في العراق.. والحصيلة؟

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أفاد مراسل RT نقلا عن استخبارات الحرس الثوري بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد، إثر القصف الصاروخي" الذي استهدف القاعدة في العراق.

وأضافت الاستخبارات أن "الصواريخ أصابت عددا من طائرات الاستطلاع والمروحيات، وعددا كبيرا من المعدات العسكرية الأمريكية وألحقت بها خسائر فادحة".

وأكدت استخبارات الحرس الثوري أنه "تم إطلاق 15 صاروخا على قاعدة عين الأسد ولم يتم اعتراض أي منها، حيث أصابت اهدافها ولم يتم رصدها بأي من رادارات الجيش الأمريكي".

ونقل مراسلنا عن الاستخبارات تأكيدها أن "دقة وشدة إصابة الصواريخ كانت لدرجة أنها دمرت عدة أهداف بشكل متزامن".

في المقابل، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، أن طهران حددت 104 أهداف لأمريكا وحلفائها في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعرف أن طريق قاسم سليماني سيستمر أكثر قوة.

وأضاف المتحدث الإيراني: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

وأشار المتحدث إلى أن، "أمريكا تلقت الرسالة الإيرانية، وأن المسؤولين الامريكيين عقدوا اجتماعا مضطربا وألغوا خطابا لترامب".

وشدد ممثل الحرس الثوري، على أن "إيران ودول محور المقاومة لن تهدر أي فرصة للهجوم على المعتدين".