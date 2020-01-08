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بالفيديو - لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية فوق الأراضي الإيرانية ومصرع 176 راكبا

8
JANUARY
2020
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و "يوتيوب" مقطع قيل أنه التقط من بعض شهود العيان خلال سقوط الطائرة الأوكرانية في الأجواء الإيرانية.

وأظهر الفيديو وميض في الأجواء وسمعت أصوات هدير محركات الطائرة الأوكرانية التي بدت وكأنها تنخفض في الأجواء.

وبعد لحظات عديدة من انخفاضها سقطت الطائرة وحدث انفجار هائل في المنطقة.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، صباج اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.

كذلك أعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الطائرة، التي كان على متنها 176 شخصا، سقطت فوق العاصمة الإيرانية.

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