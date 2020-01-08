إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق فوق العراق وإيران

A + A -

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران. حسبما افادت وكالة رويترز.





أعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني، "إنه فجر اليوم وردا على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاما لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، نفذت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" بإطلاق عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الإرهابي الأمريكي المعروفة باسم عين الأسد حيث سيتم إعلان الشعب الإيراني الشريف وأحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعا".