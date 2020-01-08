العالم: سليماني يوارى في الثرى بعد دك القاعدة الامريكية

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العالم: الشهيد سليماني يوارى في الثرى وقواته في الحرس كانت أطلقت أول موجة من صواريخ الثار له من القوات الأميركية.

بدأ قبل قليل مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني بعد ان تم تشييعه في مسقط رأسه مدينة كرمان يوم أمس الثلاثاء.

يذكر بان الحرس الثورة الإسلامية نفذ فجر اليوم الاربعاء عملية الشهيد قاسم سليماني الصاروخية و استهدف قواعد امريكية منها عين الأسد في العراق ردا على إستشهاد الفريق قاسم سليماني و رفاقه في عدوان للإحتلال الامريكي في بغداد. وبعد تلك العملية، دفن الجثمان الطاهر للشهيد سليماني في مسقط راسه بمدينة كرمان.