الحرس الثوري يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني، "إنه فجر اليوم وردا على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاما لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، نفذت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" بإطلاق عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الإرهابي الأمريكي المعروفة باسم عين الأسد حيث سيتم إعلان الشعب الإيراني الشريف وأحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعا".

ونوه الحرس الثوري الإيراني بأن "أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة".

وأضاف بيان، "نحذر حلفاء أمريكا التي لديها قواعد للجيش الأمريكي، بأنه سيتم استهداف أي أرض تكون مصدر أعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد بيان الحرس الثوري أنه "لا يعتبر الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال منفصلا عن النظام الأمريكي".

وطالب الحرس الثوري الشعب الأمريكي باستعداء الجنود الأمريكيين من المنطقة لمنع وقوع مزيد من الخسائر وعدم السماح بتهديد حياة العسكريين الأمريكيين، بسبب الكراهية المتزايدة لأمريكا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام يوم امس، إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقالت جريشام في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".