CNBC: هذه كلفة هروب غصن من اليابان..

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عربي 21 - كشفت قناة "CNBC" الأمريكية، عن تكلفة هروب رئيس شركة "نيسان" السابق، كارلوس غصن، من اليابان بمساعدة من شركة عربية وقالت إن رحلة غصن على متن طائرة شحن تركية كلفت 350 ألف دولار.

في وقت سابق، قالت قناة يابانية إن غصن استقل قطاراً من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد.

واستقل غصن قطاراً سريعاً الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا التي وصل إليها مساء اليوم نفسه، وفق صحيفة يوميوري شيمبون وقناة إن تي في اليابانيتين.

وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حالياً على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق صحيفة يوميوري.

وقالت "إن تي في" إن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك.