شمخاني: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، إن لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ولفت إلى أن الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، "أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

وأكد شمخاني أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".

وقال شمخاني في حديث لمجلة "حرم" الإيرانية إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".

وأضاف شمخاني قائلا: "إننا نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، وتابع أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".

وقال شمخاني إن "هناك 19 قاعدة أمريكية من بينها 11 مركزا للقيادة في المنطقة، لا تبعد كثيرا عن حدودنا الشرقية والغربية، بالإضافة إلى 8 قواعد أمريكية شمال وجنوب إيران"، وأضاف أن "إيران لديها معلومات بأن الأمريكيين خفضوا من جولاتهم في المنطقة، وهم يتمركزون حاليا في قواعدهم".

وأكد شمخاني أن "ردنا على اغتيال سليماني سيكون موجها للقوات الأمريكية في المنطقة"، وقال: "إذا أرادت الإبقاء عليهم في قواعدها سنضرب القوات والقواعد الأمريكية معا".

وتابع أن "عصر التهديدات الأمريكية ولى وآن الأوان لإيران أن تهدد"، وأضاف: "لتعلم القوات الأمريكية أننا سنفتح عليها أبواب جهنم. إذا لم تخرج أمريكا قواتها عاموديا من المنطقة، فسنضطر لإخراج جثثهم أفقيا".

وإذ اعتبر شمخاني أن تهديدات الولايات المتحدة بالحرب على إيران واستهداف منشآتها النفطية فارغة، لفت إلى أن حلفاء واشنطن أي فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدأت بإجراءات سحب قواتها من العراق، كي لا تدفع ثمن قرار ترامب الأحمق.

بدوره، أكد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال مراسم تشييع سليماني في كرمان، أن "طهران ستنتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني".

وقال سلامي: "سندمر المكان الذي تحبه أمريكا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني"، مضيفا أنه "لا مكان آمنا للأمريكيين على الأرض".

وأضاف سلامي أن "اليوم هو بداية عصر النضال ضد أمريكا"، مؤكدا "أن استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الأمريكي في المنطقة".