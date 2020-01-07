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اليابان تصدر مذكرة توقيف بحق زوجة كارلوس غصن

7
JANUARY
2020
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أصدر ممثلو الادعاء في طوكيو، يوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال في حق كارول غصن زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الموجودة في لبنان، بتهمة الشهادة الزور.
 
وفي نهاية ديسمبر، فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
 
وقال مسؤول في وزارة العدل اليابانية اليوم، إن اليابان ستبذل ما في وسعها لاستعادة غصن، وتدرس القانون اللبناني لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية.
 
 وقال مسؤول ياباني كبير الثلاثاء إن الحكومة طلبت مساعدة لبنان فيما يتعلق بكارلوس غصن والذي وصف فراره إلى لبنان بأنه "مؤسف" لكنه امتنع عن ذكر ما طلبته طوكيو من السلطات المحلية.
 
وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعد فراره إلى لبنان، مسقط رأسه، في الأسبوع الماضي هربا مما وصفه بأنه نظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
 
ومن المنتظر أن يتحدث غصن لوسائل إعلام لبنانية غدا الأربعاء حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم تفاصيل بشأن دعاوى قدمها ضد نيسان منذ القبض عليه في نوفمبر 2018.
 
وذكرت قناة "فوكس بزنيس" نقلا عن مقابلة مع غصن أن المدير التنفيذي السابق قال إن لديه "أدلة فعلية" ووثائق تظهر أنه كان هناك انقلاب تدعمه الحكومة اليابانية "للإطاحة به". وقالت القناة إنه يعتزم تحديد من يعتقد أنهم مسؤولون خلال مؤتمر صحفي.
Reuters
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