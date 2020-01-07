living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطالبات لترامب بالكشف عن وثيقة سرية حول استهداف سليماني

7
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه عضوان في الكونغرس كتابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالباه فيه بكشف السرية عن الإخطار الذي وجهه إلى الكونغرس بشأن عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
 
وطالب عضوا الكونغرس الديمقراطيان، بوب منينديز وتشاك شومر، أمس الأحد في كتاب أرسلاه إلى ترامب، برفع السرية عن رسالة إبلاغ الكونغرس باستهداف قاسم سليماني، وجاء في الكتاب: "نطالب، ونحث الرئيس الأمريكي على الكشف الفوري والكامل عن إشعار الحرب الذي قدمه إلى الكونغرس الأمريكي بشأن العملية التي قام بها الجيش الأمريكي واستهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".
 
وأضافا: "من الضروري إطلاع الشعب الأمريكي على وثيقة بمثل هذه الأهمية لأنها تتعلق بالأمن القومي... ليس هناك أي تبرير قانوني للإبقاء على الإشعار سريا".
 
وكان ترامب رد الأحد على انتقادات تخص عدم إبلاغه المشرعين مسبقا بالضربة التي قتلت سليماني، معتبرا أنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونغرس.
 
وكتب ترامب في تغريدة أن منشوراته الإعلامية "تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل كامل".
 
وأضاف: "مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".
 
وغالبا ما يؤيد الحزبان الديمقراطي والجمهوري العمليات العسكرية الكبرى التي تشنها القوات الأمريكية خارج البلاد، على غرار ما حصل في عام 2011 حين قتلت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن في باكستان.
 
لكن هذا النوع من التوافق تلاشى في السنوات الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني، مدى الاستقطاب الحاد في الكونغرس الأمريكي.
 
من الجدير ذكره أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت في وقت سابق أن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout