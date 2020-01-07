روحاني يرد على تهديد ترامب بالرقم 290... ما قصته؟

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رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تهديد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 موقعا في إيران بالرقم، 290.

وقال روحاني عبر حسابه بموقع تويتر: "أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290".

وكان روحاني يقصد ضحايا الطائرة الإيرانية، التي أسقطتها البحرية الأمريكية، عام 1988 في الخليج العربي، وهي طائرة مدنية كانت تنقل مسافرين من بندر عباس إلى مطار دبي بالإمارات.

وعلى إثر الحادث، عام 1988 رفعت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة في عام 1989، وفي 1996 وافقت الولايات المتحدة على دفع مبلغ 131.8 مليون دولار لإيران من أجل وقف الدعوى، على الرغم من أنها لم تتحمل أبدا مسؤولية اسقاط الطائرة.

ونشر مغردون إيرانيون، صورا لضحايا الطائرة المقصودة، في حديث روحاني.