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أسدلت الشرطة الستار على جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة عمرها 12 عاما، بعد أن باتت سلعة "باعها" والدها لرجل تعرضت على يديه لمحاولة اغتصاب.



فقد ألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن "باع" ابنته مقابل نحو 3 دولارات، وذلك بمدينة قصور في إقليم البنجاب شرقي البلاد.

كما اعتقلت الشرطة أيضا المشتري، وفقا لما ذكرت تقارير صحفية محلية.وأبلغت الأم الشرطة بشأن الجريمة، مشيرة إلى أن الأب دعا رجل إلى بيته لـ"الاعتداء جنسيا" على ابنته، بعد أن "باعه" إياها مقابل 500 روبية باكستانية.

وكشفت محطة "دون نيوز" الباكستانية، أن الأم كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

وقالت المحطة واسعة الانتشار إن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداء جنسي عام 2013، لكنه لم يتلق أي عقوبة قانونية وقتها.

ووجهت السلطات الباكستانية تهمة "الإتجار بالبشر بغرض الجنس" للأب والمشتري.