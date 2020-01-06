هل يمكن الضغط على "الزر النووي" بالخطأ؟

A + A -

أعلن أحد المحاربين القدامى في قوات الصواريخ الاستراتيجية، وهو عضو في هيئة رئاسة "ضباط روسيا" يوري تشومين، أنه من المستحيل تقريبًا بدء الحرب النووية بسب خطأ.

ووفقا له، من الناحية الفنية، يتم استبعاد الإجراءات غير المصرح بها في نظام إدارة قوات الصواريخ. علاوة على ذلك، هذه سمة لكل من روسيا والبلدان الأخرى، حتى في حالة الكوارث الطبيعية، هناك حماية متعددة المستويات. كما أشار الخبير إلى أن الهاكرز لا يمكنهم إصدار أمر بإطلاق الصواريخ.

وقال يوري: "لا أحد من الغرباء لديه إمكانية الوصول ولن يتمكن من الحصول على مفتاح التشفير، في هذه الحالة، نتحدث عن أمر لإطلاق صواريخ استراتيجية، والتي تتكون من نظام معقد من الرموز والعديد من القنوات المكررة"، وفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس".

وكذلك، لن يتمكن عسكري في منصب مسؤول من "الضغط على الزر" وإطلاق صاروخ في حالة الجنون المفاجئ.

ويوضح الخبير: "يتطلب نظام التحكم تنفيذًا واضحًا ومركزيًا صارمًا للأوامر. إذا لم يتم تمرير إحدى المراحل، فلن يتم الانتقال إلى الأخرى. الصواريخ هي سلاح جماعي. علاوة على ذلك، يتم استبعاد الإطلاق غير المصرح به بغض النظر عن حامل الرؤوس النووية".

وأكد يوري تشومين أنه لا يمكن شن حرب نووية عن طريق الخطأ بسبب الغياب التام للعامل العرضي، ولكن يعتمد الكثير على وعي السياسيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى "الزر".