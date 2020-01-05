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كشفت صحيفة أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان يستمتع بتناول العشاء في منتجعه في مار لاغو، ويتناول اللحم والآيس كريم عندما وردت أخبار اغتيال قوات بلاده القائد الإيراني قاسم سليماني.

وقال كيتلن كولينز من شبكة "سي إن إن" إن ترامب كان يتناول بشهية طعام العشاء في ناديه بفلوريدا مع الأصدقاء والسياسيين القدامى، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيه ترامب للتلذذ بوجبته بعد إصداره أوامر بشن ضربات عسكرية، والمرة السابقة كانت عندما أمر بشن غارة جوية على مطار سوري في عام 2017 وأخبر الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأمر خلال مأدبة عشاء في مار لاغو.

وبعد تلك الضربة، حرص ترامب على تفضيل الكعكة التي يتناولها أثناء شن قوات بلاده ضربات عسكرية على دول وأهداف أجنبية، واصفا إياها بأنها "أجمل قطعة من كعكة الشوكولاتة لم يتذوقها من قبل".

ودان زعماء العالم، بمن فيهم قادة من فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، إلى حد كبير غارة الطائرات الأمريكية بدون طيار على موكب سليماني.

ويشعر خبراء الأمن القومي الأمريكي بالقلق من أن قتل سليماني قد يدفع إيران إلى الانتقام من الولايات المتحدة، ما قد يسفر بدوره عن إشعال فتيل حرب في الشرق الأوسط.

وانضمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الديمقراطيين الآخرين في التنديد بهذه الخطوة، قائلة إنها "اتخذت دون استشارة الكونغرس"، بينما كان العديد من الجمهوريين يدعمون ضربة الرئيس الأمريكي لدرجة أن السيناتور ليندسي غراهام شكر من ساوث كارولينا ترامب على "الدفاع عن أمريكا".