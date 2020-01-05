بالصورة - آخر ما كتبه قاسم سليماني قبل اغتياله

A + A -

نشرت وكالة "مهر" للأنباء صورة لآخر ما كتبه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وذكرت أنه قام بتدوينها قبيل اغتياله بصاروخ أطلقه الجيش الأميركي في مطار بغداد الدولي.

وجاء في المكتوب، الذي كتبه سليماني باللغة الفارسية: اللهي لا تكلني، اللهم تقبّلنِي، اللهم إني أعشق لُقياك كاللقاء الذي جعل موسى يخرّ صرعا وأوقف أنفاسه، اللهم تقبلني طاهرا، الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبلني طاهرا.وقالت الوكالة، إن مراسلها، "نشر صورا من آخر ما كتبه المجاهد الفريق قاسم سليماني، حيث كتبها الشهيد قبيل إقلاع الطائرة به من دمشق إلى بغداد يوم الخميس، ووضع هذا المكتوب إلى جانب مرآة مقر إقامته وألقى القلم عليها".