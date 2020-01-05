ظريف: بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا

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رد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على نظيره الأميركي مايك بومبيو من دون أن يسميه، بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "قبل أربع وعشرين ساعة، ادعى مهرج متعجرف متنكر بديبلوماسي، أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق.

اليوم، رد عليه مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين، الذين نفتخر بهم، من أرضهم.

بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وكان بومبيو قد نشر عبر "تويتر"، مقطع فيديو، قال إنه لعراقيين يرقصون في الشراع، وهم يحملون أعلاما ولافتات عليها: "عراقيون، عراقيون"، مع تعليق صوتي، يفيد بأن ما يجري، هو احتفالات باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأرفق بومبيو الفيديو بتغريدة قال فيها: "عراقيون، عراقيون، يرقصون في الشوارع للحرية، شاكرين أنه لم يعد هناك الجنرال سليماني".