بومبيو يشكر البحرين على الحماية

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وجهت واشنطن الشكر لمملكة البحرين على ما تقدمه لحماية الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين بالبلاد، في وقت تهدد فيه طهران بالانتقام لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وورد في بيان للخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن وزير الخارجية مايك بومبيو هاتف ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة الوضع في العراق والاستفزازات الإيرانية المتواصلة وتهديداتها للمنطقة.

وأفاد البيان بأن بومبيو وجه الشكر لولي العهد البحريني على العمل الذي يقوم به وشعبه للحفاظ على سلامة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في بلاده.

وجاء في بيان للخارجية البحرينية الجمعة أن "مملكة البحرين تتابع تطورات الأحداث في جمهورية العراق، والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها المملكة في ما سبق"، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.