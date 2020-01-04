بالصورة: جزء من وصية الفريق قاسم سليماني

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نشرت وسائل إعلام إيرانية جزءا من وصية قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني والتي كتبها لزوجته قبل اغتياله.

وجاء في جانب من وصية الشهيد سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب على قبره الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".

و استشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب .