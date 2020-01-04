الحرس الثوري يكشف عن عدد الأهداف الاميركية في مرمى إيران!

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قال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفًا أمريكيًا حيويًا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني.

ونقلت وكالة تسنيم تصريحات أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة كرمان جنوبي إيران، جاء فيها أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأضاف أبو حمزة: "يعد مضيق هرمز طريقًا حيويًا (بحريًا) للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية مضيق هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي".



sputnik