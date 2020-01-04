"مضمون" الرسالة الأميركية الى إيران بشأن اغتيال سليماني

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كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي اليوم السبت، عن "مضمون الرسالة الأميركية التي سلمتها سويسرا الى ايران بشأن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية".



وأشار فدوي، الى أن "الرسالة الرسمية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الايراني سقف الانتقام لسليماني فقط".



وأكد انه "لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني"، مشيراً الى أن "الخبراء يعرفون أن جريمة أميركا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات سليماني لم تكن سرا".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.