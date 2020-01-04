بارزاني وبومبيو يتفقان على ضرورة التهدئة بعد اغتيال سليماني

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تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تناول آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة.

جاء الاتصال بعد ساعات من اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، وأكد خلاله الطرفان على أهمية تهدئة الأوضاع وتبديد التوترات وضبط النفس واستمرار الحوار.

وغرد بومبيو عبر “تويتر” عقب الاتصال قائلاً: “في محادثتي اليوم مع مسرور بارزاني بحثنا العمل الدفاعي (استهداف سليماني) والتزامنا بوقف التصعيد، وشكرته على شراكته الثابتة واتفقنا على ضرورة استمرار التعاون الوثيق”.

من جهته، علق بارزاني على المكالمة قائلاً عبر “تويتر” أيضا: “تحدثنا مع وزير الخارجية الأميركي عن المستجدات الأخيرة، واتفقنا على أهمية تهدئة التوترات من خلال الحوار وضبط النفس”.