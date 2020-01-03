ترامب: "أمرنا بقتل سليماني لمنع حرب لا لإشعالها"

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أمر بإغتيال القائد العسكري الإيراني اللواء الشهيد قاسم سليماني ل "منع حرب لا لإشعالها" مشيرا إلى أن "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد أميركيين".

وأبلغ ترامب الصحفيين في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا:"سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أميركيين لكننا ضبطناه متلبسا وقمنا بتصفيته".

وتابع ترامب:"تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب. لم نتحرك لإشعال حرب" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقال ترامب إن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان بتوجيهات من سليماني".

وأضاف: "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".