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مخزومي في لقاء منتدى الحوار: اللبنانيون سيحاسبون كل من مد يده إلى المال العام

3
JANUARY
2020
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استقبل رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي "ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار، فعاليات بيروتية في بيت البحر.
ةاشاؤ بيان للنائب مخزومي انه " جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية عموما والبيروتية خصوصا. وكانت جولة أفق في الأوضاع السياسية والإقتصادية وما يواجه لبنان من تحديات على الصعد كافة، وبحاصة الإجتماعية والمالية والإستحقاقات المستقبلية. وبحث المجتمعون في الإنعكاسات المحتملة لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني على لبنان وعلى تشكيل الحكومة تحديدا".
ودعا النائب مخزومي" إلى الاسراع في تشكيل حكومة تتألف من شخصيات ذات مناقبية عالية، ومن ذوي الاختصاص في مجالات متعددة"، مطالبا حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإيجاد حلول للاستحقاقات المالية والاجتماعية الطارئة. ودعا أيضا إلى إيجاد حل سريع لمسألة عدم قدرة المواطنين على سحب رواتبهم من المصارف، مجددا التأكيد أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية".

وعن المساعدات التي تقدمها بلدية بيروت، أكد مخزومي رفضه "الطريقة التي تدار بها الأمور، بحاصة وأنها تتم لأغراض سياسية ولخدمة جهات سياسية بعينها على رغم الظروف الصعبة لاهالي بيروت، مشيرا إلى أن البلدية تصرف من الضرائب التي يدفعها أهل بيروت، مشددا على أن التوجه يجب أن يكون لمشاريع تنموية تنهض بالعاصمة وتؤمن دعما حقيقيا للناس وليس لخدمة أهداف سياسية".

ودعا مخزومي وزيرة الداخلية (ريا الحسن) إلى "التحقيق في إهدار أموال البلدية في احتفالات راس السنة العام الماضي التي كلفت المليارات، بينما لم تتجاوز هذه السنة الـ25 ألف دولار!"، مؤكدا أن ما بعد انتفاضة 17 تشرين ليس كما قبله، فاللبنانيون سيحاسبون كل من مد يده إلى المال العام وأهل بيروت هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المنتفض على الفساد.

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