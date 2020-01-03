الحرس الثوري يكشف عن تفاصيل الزيارة الأخيرة للواء سليماني إلى العراق قبل اغتياله

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كشف علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن بعض تفاصيل الزيارة الأخيرة لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري إلى العراق، قبل اغتياله.

وقال فدوي إن الشهيد اللواء سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية.

وأشار فدوي إلى أن زيارة سليماني إلى العراق تمت بدعوة من المسؤولين العراقيين، مؤكدا أن المسؤولين العراقيين "كانوا دوما يدعون قاسم سليماني لزيارة العراق لعقد اجتماعات بشأن قضايا مختلفة، ولهذا كان يتردد بشكل دائم إلى العراق وزيارته أمس كانت بدعوة من المسؤولين العراقيين إلى بغداد".

وأكد فدوي أنه لا قيمة عسكرية لعملية اغتيال سليماني، مشددا أنه يمكن لإيران "ضرب أي هدف متحرك باستخدام صواريخ ليزرية تطلق من طائرات استطلاع"، معتبرا إن العملية "لا تعبر عن قدرات تكنولوجية وعسكرية يمتلكها الأمريكيون".