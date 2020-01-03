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بالتفاصيل والصور : من هو خلف اللواء سليماني في الحرس الثوري؟

3
JANUARY
2020
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عقب استشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، الفريق قاسم سليماني، في اعتداء ارهابي نفذته امريكا في بغداد، عيّن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، العميد اسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس. العميد قاآني كان نائبا للشهيد سليماني وتولى مناصب عسكرية عدة في الحرس الثوري.

العالم - ايران

عيّن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الجمعة العميد "اسماعيل قاآني" قائدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية خلفا للفریق قاسم سليماني الذي استشهد باستهداف اميركا لسيارته قرب مطار بغداد الدولي في عملية ارهابية.

وورد في برقية وجهها قائد الثورة الاسلامية بهذه المناسبة: إنه اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله علیه أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الى القائد العميد اسماعيل قاآني الذي يعد من أبرز قادة حرس الثورة في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات) وكان الى جانب القائد الشهيد في المنطقة.

واضاف أن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد الشهيد سليماني، داعياً جميع الكوادر في هذه القوة الى التعاون مع القائد قاآني.

من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟

من هو القائد الجديد لفيلق القدس؟

العميد اسماعيل قاآني يعتبر الرجل الثاني بعد الفريق الشهيد قاسم سليماني في حرس الثورة الاسلامية، وتميز بتصريحاته الداعمة لمحور المقاومة لاسيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

والعميد قاآني هو من مواليد مدينة مشهد المقدسة في محافظة خراسان شمال شرقي ايران، ومن قادة حرس الثورة الاسلامية في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988) وفي تلك السنين كان قائدا لـ"فيلق 5 نصر"، التابع للحرس الثوري و"فيلق 21 الامام الرضا عليه السلام".

من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟

وكان العميد قاآني في عهد انتصار الثورة الإسلامية في إيران شابا في العشرين من العمر حيث التحق بصفوف حرس الثورة الاسلامية في أخريات سنة 1980، وأتی إلی طهران لتلقي الدورات التدريبية في أوائل سنة 1981.

ووفقا لما ادلى به العميد، فقد تلقی التدريبات العسکرية رفقة الشهيد خادم الشريعة مؤسس فرقة 21 للإمام الرضا (ع) والشهيد جراغجي آمر الفرقة، في دورة تدريبية واحدة أقيمت في ثکنة الإمام علي (ع) (ثكنة سعدآباد سابقا).

العميد قاآني قائد فيلق قدس لحرس الثورة الاسلامية الى جانب قائد الثورة الاسلامية في السنة 1366 (ه . ش ) في مقر قوات خراسان
العميد قاآني قائد فيلق قدس لحرس الثورة الاسلامية الى جانب قائد الثورة الاسلامية في السنة 1366 (ه . ش ) في مقر قوات خراسان

بعد تلقي التدريبات توجه إلی مدينة مشهد المقدسة حيث بدأ مهامه في مرکز تدريب تابع للحرس الثوري کأحد کوادر حرس الثورة. ومع بدء أعمال الشغب في منطقة کردستان الإيرانية توجه إلی تلك المنطقة في عام 1981.

بعد نهاية الحرب المفروضة عاد العميد قاآني إلی محافظة خراسان لفترة وبعد تأسيس قوة القدس واصل أعماله هناك إلی يومنا هذا. بدأت الصداقة بينه وبين الشهيد سليماني منذ عام 1983 خلال جلسات أقيمت في المناطق العملياتية وكانت قد استمرت تلك الصداقة إلی اليوم.

من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟

وفيما يلي أبرز المناصب والمهام التي أنيطت به منذ التحاقه بحرس الثورة الاسلامية في ايران:

- قائد فرقة (21) الإمام رضا (ع)

1984-1988

- قائد فرقة نصر (5)

1988

- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لاستخبارات حرس الثورة

2007- 2008

- نائب قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية

2019

- قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية

- حاليا - 2020

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